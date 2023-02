“Os jogadores foram bravos e competentes”: Sérgio Conceição satisfeito com prestação do FC Porto

"Os jogadores foram bravos e competentes. Temos um espírito fantástico e de entreajuda. Tivemos uma atitude acima da média", disse Sérgio Conceição após o jogo em Alvalade. O técnico do FC Porto reconheceu que as várias ausências por lesão condicionaram a estratégia: "Não me queixei, antes do jogo, mas tinha algumas ausências que são importantes nestes jogos."Sobre o adversário fez vários elogios. "Tentámos dar o maior equilíbrio possível, respeitar a equipa do Sporting, que tem princípios fáceis de decifrar, mas difíceis de contrariar. Vimos um excelente Sporting e queria que fossemos competentes, como fomos. Os jogadores interpretaram bem. Claro que houve falhas e uma ou outra oportunidade para o Sporting", salientou o treinador, reconhecendo que se tratou de um jogo "equilibrado e competitivo".Conceição revelou ter ficado surpreendido com a presença de Fatawu no onze do Sporting. Já sobre a luta pelo título, admitiu que após a derrota no jogo deste domingo "fica mais difícil para o Sporting".