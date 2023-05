Já dizem que é o central mais promissor do Mundo. Mas o caminho das estrelas apenas teve início à jornada 4, em agosto do ano passado, frente ao Boavista, aproveitando uma suspensão de Otamendi - consolidando nas jornadas seguintes devido a uma vaga de lesões entre os centrais das águias.



Desde então, o ‘veterano de 19 anos’, como já o chamaram, somou mais de 40 jogos pela equipa principal do Benfica - entre Liga, Taça de Portugal e Champions.









