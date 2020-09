Otamendi foi esta terça-feira apresentado como novo reforço do Benfica. A cerimónia de apresentação atrasou mas começou cerca das 21h20.Recorde-se que Otamendi foi contratado ao Manchester City por 15 milhões de euros após Rúben Dias ter seguido caminho inverso num negócio superior a 60 milhões de euros para os cofres dos encarnados.

O Manchester City despediu-se do jogador com um vídeo publicado nas redes sociais

