Otamendi e Seferovic trocaram agressões físicas no balneário do Benfica após a derrota (0-1) caseira com o FC Porto, que carimbou a conquista do título pelos dragões em pleno estádio da Luz no passado dia 7 de maio. A situação foi bastante tensa e obrigou mesmo à intervenção de vários jogadores do plantel e outros elementos do staff dos encarnados para separar os dois jogadores, que estavam de cabeça completamente perdida, avança o jornal Record na edição desta quarta-feira.