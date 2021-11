A tensão interna no Benfica está ao rubro. Nicolás Otamendi, um dos capitães de equipa, ameaçou deixar o clube caso Jorge Jesus não mude a forma como se dirige aos jogadores nos treinos e nos jogos, apurou o Correio da Manhã.O central argentino, um dos mais experientes do plantel, já fez saber que não vai continuar a tolerar as broncas e algumas faltas de respeito do treinador a vários jogadores da equipa, sobretudo os mais novos e aqueles que têm menos tempo no clube.