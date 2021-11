Nicolás Otamendi é a voz de comando no campo e dentro do balneário do Benfica. E a garra e intensidade que coloca em todos os lances, quer em jogo, quer em treinos, tem contagiado os restantes colegas de equipa, apurou o CM.O defesa-central argentino fez uma exibição fantástica em Barcelona para a Champions e a sua preponderância no grupo tem aumentado de dia para dia.