Otamendi líder da revolta no Benfica no jogo da Champions

Otamendi foi o líder da revolta do Benfica no jogo da Champions com o Ajax (2-2), tendo a sua ação contagiado os companheiros para recuperar de duas desvantagens e manter em aberto a qualificação para os quartos de final da prova milionária.









O defesa-central argentino, que também já passou pelo FC Porto, foi o elo aglutinador da equipa do Benfica, que tem mostrado uma grande irregularidade na Liga, tendo empatado na última jornada com o Boavista, depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos.

Na Luz, Otamendi assumiu-se como a extensão do treinador. Corrigiu posições dos companheiros no jogo, imprimiu mais nervo ou calma, consoante as necessidades da equipa. Além disso, foi incansável no incentivo aos colegas. A sua ação não passou despercebida, nomeadamente entre os adeptos.









Leia também Águia voa e renasce na Europa com empate frente ao Ajax A grande exibição da segunda parte mereceu elogios até de Rui Costa. O presidente do Benfica foi ao balneário realçar a atitude dos jogadores pela forma como se bateram, mesmo quando estavam em desvantagem.

Uma postura que Rui Costa pretende agora ver também nos jogos da Liga, a começar já na partida de domingo (18h00, BTV), na Luz, com o V. Guimarães, para manter a esperança de chegar ao segundo lugar.



gesto de Yaremchuk fora do relatório



O gesto de Yaremchuk de exibir uma t-shirt com um símbolo do brasão de armas da Ucrânia, após marcar um golo ao Ajax no jogo da Champions, não faz parte do relatório oficial do jogo. A garantia foi dada por uma fonte da UEFA à agência Lusa.





A iniciativa do jogador correu Mundo, durante esta quinta-feira. “Penso muito sobre esta situação. Tenho medo e quero apoiar o meu país”, disse o ucraniano na noite de quarta-feira, após o jogo. Horas mais tarde, a Rússia invadiu militarmente a Ucrânia.