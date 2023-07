O defesa-central Otamendi já treina sem limitações e é ele quem vai liderar a equipa do Benfica dentro do campo no jogo da Supertaça, em que vai defrontar o FC Porto, no dia 9 de agosto, em Aveiro.









O campeão mundial pela Argentina já está totalmente recuperado da entorse no joelho esquerdo que o afastou da pré-temporada do Benfica. Mesmo sem jogar há mais de um mês (lesionou-se ao serviço da Argentina), o defesa tem feito tudo para poder defrontar o FC Porto.

Otamendi é a voz de comando da equipa - por isso renovou aos 35 anos até 2024 - e uma preciosa ajuda de Schmidt dentro das quatro linhas, onde é respeitado por todos. O regresso do argentino é uma boa notícia para o técnico, que poderá reeditar a dupla de centrais campeã com o jovem António Silva para disputar o primeiro troféu oficial desta época.





Apesar de Morato ter cumprido ao lado de António Silva nos jogos da pré-temporada, a aposta do técnico alemão para a Supertaça vai recair sobre o argentino, pois com ele António Silva consegue subir ainda mais o seu nível futebolístico.