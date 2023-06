Otamendi renova contrato com o Benfica até 2025

O central tem 127 jogos com a águia ao peito: 86 foram para o Campeonato Nacional, 26 na Liga dos Campeões (incluindo qualificações), seis na Liga Europa, sete na Taça de Portugal, um na Taça da Liga e outro na Supertaça.

O jogador está no Benfica desde a temporada 2020/21, proveniente dos ingleses do Manchester City, e estreou-se oficialmente com a camisola das águias a 4 de outubro de 2020, num encontro frente ao Farense, no Estádio da Luz.