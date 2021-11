Otávio está a insistir para jogar em Liverpool, depois de ter saído do jogo com o Feirense (5-1 para a Taça de Portugal) com queixas no joelho esquerdo, apurou o Correio da Manhã.O internacional português, que bisou nesse encontro, contraiu uma contusão no joelho esquerdo e foi substituído por Fábio Vieira (61’).