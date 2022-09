Otávio está em risco de falhar o clássico com o Benfica. O médio tem duas costelas partidas e arrisca uma paragem de quatro a seis semanas, que o pode tirar da receção aos encarnados.



Depois do violento choque com Hermoso, na derrota (1-2) com o Atlético para a Liga dos Campeões, Otávio fez exames em Madrid logo na noite da passada quarta-feira.