Pablo Sarabia pode ser a surpresa no onze do Sporting para o embate frente ao Estoril, agendado para domingo, às 20h30. O avançado espanhol, último reforço a chegar a Alvalade, proveniente do PSG, participou nos dois últimos jogos, mas poderá agora estrear-se entre os titulares.A conjuntura, diga-se, até é favorável para que Sarabia tenha um lugar reservado no onze, tendo em conta a ausência do lesionado Pedro Gonçalves e o baixo rendimento que Jovane tem apresentado.