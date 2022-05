Pablo Sarabia emocionado no adeus ao Sporting

"Não há nada que me faça mais feliz do que me sentir acarinhado e aqui tem sido assim. Que bonito é Alvalade, que adeptos fantásticos. Obrigado por este ano maravilhoso que passei convosco. Foi um orgulho poder representar esta equipa (família) numa temporada em que consegui ganhar um troféu. Senti-me em casa (…) vou sempre recordar-me deste ano que passámos juntos”, escreveu Pablo Sarabia nas redes sociais, um dia depois de realizar o último jogo pelo Sporting (marcou na vitória por 4-0 com o Santa Clara).









O avançado espanhol, que regressa aos franceses do PSG após uma época de empréstimo, também teve direito a uma sentida homenagem por parte do clube. “Obrigado, Sarabia. Classe inesquecível. Foi um prazer”, lê-se na publicação do Sporting nas redes sociais, acompanhada de um vídeo com alguns dos melhores momentos do internacional espanhol de 30 anos.

Durante o último jogo em Alvalade, foram muitos os adeptos que pediram a continuidade de Sarabia. Houve mesmo quem sugerisse uma coleta de 10 euros a cada sócio para pagar os ordenados do jogador.





No Sporting, Pablo Sarabia chegou com a época já em andamento. Realizou 47 jogos, tendo marcado 22 golos e feito oito assistências.



“pena não festejar”



“Pena este ano não podermos festejar juntos mais um campeonato, que era o maior objetivo”, escreveu nas redes sociais Bruno Tabata, médio que pode deixar Alvalade.