Clube baseou-se na série de sucesso "La Casa de Papel" e publicou vídeo original.

08:01

O Paços de Ferreira mostrou que as tendências atuais não lhe passam ao lado, e publicou um vídeo baseado na série de sucesso "La Casa de Papel".



"La Casa del Castor" é a versão apresentada pelo clube, numa forma original de apelar à presença dos adeptos no jogo contra o Chaves, no próximo dia 31 de março.