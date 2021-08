Paços de Ferreira goleou Larne FC e está mais perto do 'play-off' da Liga Conferência Europa

O Paços de Ferreira ficou esta quinta-feira mais perto de alcançar o 'play-off' da Liga Conferência Europa de futebol (LCE), após golear na receção ao Larne FC, da Irlanda do Norte, por 4-0, num jogo de sentido único.

O avançado brasileiro do Paços Denilson Júnior foi uma das figuras da primeira mão da terceira pré-eliminatória da LCE, ao marcar por duas vezes, aos 44 e 70 minutos, com Eustáquio e Uilton a anotarem os restantes, num jogo em que ficaram bem vincadas as diferenças de qualidade entre as duas formações.

Um ano, cinco meses e três dias depois do jogo entre Paços e Vitória de Guimarães (na temporada 2019/20), o último sem qualquer restrição de público antes da pandemia de covid-19, o estádio Capital do Móvel voltou a receber adeptos, apadrinhando a estreia dos 'castores' na Liga Conferência Europa, a nova prova de clubes da UEFA, e o primeiro de 15 encontros europeus no seu estádio.

Eustáquio, Luiz Carlos e Delgado foram as novidades no 'onze' do Paços, equipa que desde cedo, como se esperava, assumiu as despesas do jogo, empurrando o modesto Larne FC, estreante nas provas europeias, para as proximidades da sua área.

A velocidade de circulação da bola e a largura oferecida pelos laterais, em combinação com os alas, garantia jogo interior e exterior aos locais, obrigando a defesa a três dos irlandeses a 'ganhar' rapidamente o apoio dos inicialmente subidos laterais.

'Empurrados' pelos adeptos, os pacenses conseguiram várias aproximações perigosas, destacando-se desde logo a primeira (aos quatro minutos) de várias de um 'duelo' particular entre Denilson e Rohan Ferguson, neste caso com vantagem do guarda-redes escocês do Larne.

Os dois reencontraram-se perto do intervalo, numa fase de domínio mais 'morno' dos locais, num lance que acabou por valer o primeiro golo do encontro. O avançado brasileiro do Paços aproveitou um erro grave do guarda-redes, que tinha a bola dominada após atraso de um colega de equipa, deixando-se desarmar.

Em vantagem e sem deixar o jogo cair numa vertente mais física, como seria do agrado dos irlandeses, o Paços acentuou o seu domínio no segundo tempo, acumulando inúmeras oportunidades de golo, que, com melhor eficácia, valeriam facilmente uma goleada.

Num jogo de sentido único, os pupilos de Jorge Simão limitaram-se a rentabilizar um novo erro defensivo dos forasteiros, numa saída de bola, para ampliarem o marcador. Hélder Ferreira intercetou um passe e assistiu Denilson Júnior para, num penálti em andamento, 'bisar'.

Três minutos depois, aos 73, Eustáquio, de fora da área, fez o terceiro do jogo, mostrando que continua de 'pé quente' depois dos três tentos anotados ao serviço do Canadá, durante parte do período de férias.

Uilton fixou o resultado final, aos 90, em mais uma assistência de Hélder Ferreira, após passe longo de Jorge Silva para as costas da defesa irlandesa, numa eliminatória que deixa o Paços quase de bilhete tirado para o White Hart Lane, estádio do Tottenham, adversário do vencedor da eliminatória no 'play-off' de acesso à fase de grupos.