Paços de Ferreira regressa às vitórias com Ribeiro 'herói' ao cair do pano

O final do jogo no Capital do Móvel foi impróprio para cardíacos.Um disparate do pacense Marcelo, a cometer penálti sobre Anderson na última jogada do encontro, deu oportunidade a Toni Martínez de empatar. Ricardo Ribeiro vestiu a máscara de herói, com uma bela defesa, e garantiu os 3 pontos para o P. Ferreira, quebrando um ciclo de 7 jogos seguidos sem vencer.Os primeiros 70 minutos foram um longo bocejo, só interrompido pelo golo anulado aos 41’, a Walterson. Pepa tirou um trunfo da manga aos 64’, com a entrada de Zé Uiton, que abriu o marcador para o Paços aos 71’.João Amaral, também recém-entrado, assistiu Denilson Jr. para o 2-0. A vantagem fez a equipa da casa relaxar e Toni Martínez reduziu a diferença no marcador.Com este desaire, o Famalicão soma já oito jogos seguidos sem vencer.