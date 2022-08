Os jogadores fizeram um pacto de honra, após o empate em Braga (3-3), em que prometeram uma reação forte já frente ao Rio Ave de forma a reconciliarem-se com os adeptos que foram bastante críticos com alguns elementos, apurou o Correio da Manhã.



O empate com o Sp. Braga no arranque da Liga tem sido difícil de digerir pelos jogadores e equipa técnica, pois estiveram em vantagem por três ocasiões e acabaram sempre por permitir a recuperação dos bracarenses.









