Pai de Haaland é retirado do camarote após confusão com adeptos do Real Madrid

Alfie Haaland, pai do jogador norueguês Erling Haaland, foi esta terça-feira retirado do camarote onde estava a ver o jogo entre o Real Madrid e o Manchester City, que contou para a Liga dos Campeões, após ter discutido com adeptos do clube espanhol.



Segundo o El País, o Real Madrid afirma que o pai do avançado do Manchester City e a comitiva que o acompanhavam foram encaminhados para outro camarote, uma vez que causaram problemas com os sócios do clube.

No Twitter, Alfie Haaland desmentiu uma publicação feita por uma página de fãs do Real Madrid, que afirma que o ex-futebolista teria atirado amendoins em direção aos adeptos do clube merengue.

"Ok. Eu não fiz isso. Tivemos algumas brincadeiras com os adeptos do Real Madrid. Eles não ficaram felizes quando o City marcou. Típico. Tivemos que nos afastar 50 metros. Nada de mais", escreveu o pai do goleador norueguês no Twitter.



Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly… https://t.co/tOQPToxEKN — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

O Real Madrid e o Manchester City voltam a encontrar-se na próxima quarta-feira, 17 de abril, para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.