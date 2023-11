Pai de Luis Díaz libertado ao fim de uma semana e meia

Segundo a mesma fonte, "a operação [de resgate] foi realizada com êxito com o apoio da ONU", uma vez que organização terá sido determinante "na negociação de paz com o grupo ELN".

A Federação Colombiana de Futebol já recorreu às redes sociais para agradecer os esforços feitos para que o resgate fosse possível: "A Federação Colombiana de Futebol agradece ao governo nacional, às forças militares e à polícia nacional, assim como a todas as instituições e funcionários que tornaram possível a libertação de Luis Manuel Díaz, pai do nosso jogador Luis Díaz", pode ler-se em comunicado.

Refira-se que a mãe de Luis Díaz foi libertada poucas horas depois do rapto, que aconteceu numa bomba de gasolina na Colômbia, quando os pais do jogador, ex-FC Porto, foram surpreendidos por dois homens armados. No jogo em que regressou à competição na Premier League, o extremo foi decisivo, com o golo que ditou o empate no Luton Town-Liverpool (1-1). Nos festejos, 'Liberdade para o meu pai'.

. Nos festejos,

: 'Liberdade para o meu pai'.

