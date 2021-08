Pai de Messi confirma transferência do argentino para o Paris Saint-Germain

O pai e representante do futebolista internacional argentino Lionel Messi confirmou esta terça-feira que o filho, que recentemente deixou o FC Barcelona, vai assinar contrato com os franceses do Paris Saint-Germain.

À chegada ao aeroporto El Prat, em Barcelona, Jorge Messi respondeu com um lacónico "sim" quando foi questionado pelos jornalistas sobre se o filho, de 34 anos, irá assinar hoje pelo clube francês, no qual alinha o internacional português Danilo Pereira.

Lionel Messi, que no domingo confirmou a saída do FC Barcelona, clube que representou durante 21 anos, foi visto com a família no aeroporto El Prat e é esperado hoje ao início da tarde em Paris.