Pai de Neymar afirma que PSG sabia que o avançado não ia estar presente hoje

O pai e empresário do futebolista internacional brasileiro Neymar refutou esta segunda-feira as críticas do Paris Saint-Germain e assegurou que o clube bicampeão francês tinha conhecimento de que o jogador se apresentaria mais tarde nos trabalhos de pré-temporada.Em declarações ao canal brasileiro Fox Sports, o pai de Neymar referiu que a ausência do avançado se deveu a "compromissos" do Instituto Projeto Neymar Jr., e que estava previsto que este apenas se apresentasse no PSG no dia 15 de julho."Há cinco anos que o instituto realiza essas ações. O próprio PSG participou nessas ações, através da presença do presidente Nasser [Al-Khelaifi]. Não entendo o porquê da arbitrariedade. Ficamos chateados, mas o PSG estava ciente desta situação", revelou o pai de Neymar.O pai de Neymar respondeu, assim, ao Paris Saint-Germain, que, em comunicado, lamentou a ausência do internacional brasileiro, dizendo que a mesma aconteceu sem o clube ter autorizado e anunciando que iria "tomar as medidas necessárias"."O Paris Saint-Germain constatou que Neymar Jr. não se apresentou no horário e local definidos, sem autorização prévia do clube", escreveu o PSG sobre o avançado de 27 anos, que, em 2017, trocou o FC Barcelona pelo PSG, por 222 milhões de euros, a mais cara transferência do futebol.Nos últimos meses, Neymar, que falhou a Copa América devido a lesão, tem sido associado a um possível regresso a Camp Nou, onde jogou durante quatro épocas, depois de se ter destacado ao serviço do Santos.