Países Baixos e Áustria vencem na última jornada do Grupo C e garantem passagem à proxima fase

A Áustria qualificou-se hoje para os oitavos de final do Euro2020 de futebol, marcando encontro com a Itália, ao vencer a Ucrânia por 1-0 e conquistar o segundo lugar do Grupo C.

Um golo de Christoph Baumgartner, aos 21 minutos, selou o triunfo dos austríacos, que haviam sido eliminados na fase de grupos nas duas primeiras participações, tal como a Ucrânia, que ficou no terceiro lugar e corre o risco de somar a terceira.

Os Países Baixos, que venceram a Macedónia do Norte por 3-0, com um tento de Memphis Depay (24 minutos) e dois de Georginio Wijnaldum (51 e 58), somaram o pleno de nove pontos, contra seis da Áustria, três da Ucrânia e nenhum dos ex-jugoslavos.