“Palavrão é mentira”, diz Abel Silva sobre expulsão em jogo do Braga

Técnico dos minhotos volta amanhã ao banco, após um jogo de castigo.

Por Raul Teixeira | 08:55

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, está de regresso ao banco, na deslocação de hoje (18h45) ao terreno do Nacional, depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Desp. Aves (2-1), a contar para a Taça de Portugal.

O técnico aproveitou a conferência de imprensa de ontem para explicar o que o levou à expulsão na partida com o Portimonense, na última jornada de liga. "O palavrão que está lá [no relatório do árbitro Fábio Veríssimo] é mentira, o resto é verdade. Disse que fui expulso por ter gesticulado. Prometo a partir de agora ver os jogos com algemas nas costas para não mexer os braços. O futebol é um jogo de emoções e todos os intervenientes nos jogos têm de ter sensibilidade para percebê- -las. Não se pode abusar da autoridade", afirmou.

Abel Ferreira acrescentou ainda que "tanto treinadores como jogadores e árbitros devem procurar melhorar sobretudo com o auxílio do video-árbitro (VAR)".

O Sp. Braga parte para a 18ª jornada da Liga em 3º lugar (37 pontos), destacado do Nacional (12º, 19 pontos), equipa que tem o pior ataque em casa (cinco golos). Mas para Abel Ferreira o adversário já não é a mesma equipa que saiu derrotada (4-2) no Municipal de Braga, na primeira volta. "Muitas vezes olha-se só para os resultados e esquece-se o processo. Será um jogo diferente e mais difícil perante um adversário que atravessa um bom momento de forma e está mais bem classificado. A ideia e o processo estão lá. Como tal estão reunidas as condições para um grande espetáculo. São duas equipas que jogam bem", observou o treinador, de 40 anos.