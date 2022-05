João Palhinha está de regresso ao radar do Sevilha. Depois de há um ano o clube andaluz ter estado de olho no médio internacional português, o interesse reacende-se. O treinador, Julen Lopetegui, e o diretor-desportivo, Monchi, são apreciadores das qualidades do jogador do Sporting e olham para ele como uma alternativa credível ao brasileiro Fernando, de 34 anos.









