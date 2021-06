Palhinha diz que está preparado para jogar como defesa central no Euro2020

O médio João Palhinha disse esta terça-feira estar preparado para ajudar Portugal no Euro2020 de futebol na posição de defesa central, caso o selecionador assim o entenda, e revelou que "sonha todos os dias" em entrar em campo no torneio.

"Quer eu, quer o Danilo, somos médios defensivos e podemos fazer essa posição mais recuada [de central]. Temos trabalhado nisso, exige comportamentos diferentes da nossa parte, mas acrescenta-nos muito, aprendemos muitas rotinas, que é sempre bom", começou por dizer o jogador do Sporting, em conferência de imprensa, garantindo que "está preparado para jogar onde o 'mister' quiser".

A época consistente e notável que protagonizou ao serviço do campeão nacional Sporting resultou na primeira chamada à equipa das 'quinas' e consequente estreia, em março, nos jogos de qualificação do Mundial2022. Contudo, Palhinha não esconde que "sonha todos os dias" com a entrada em campo no Campeonato da Europa.