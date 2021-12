Palhinha é o grande reforço de Rúben Amorim para o jogo deste sábado (20h30, Sport TV1) com o Gil Vicente, numa altura em que perdeu Tiago Tomás, naquele que é o quarto caso recente de Covid-19 na equipa.O médio recuperou da lesão muscular e já integrou o treino sem limitações, sendo opção para o embate com os gilistas, no qual os leões tentam manter a invencibilidade na Liga.