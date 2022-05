A semana que esta segunda-feira começa poderá ser decisiva para o futuro de João Palhinha. Segundo apurou o CM, o Wolverhampton vai avançar dentro de dias com uma proposta formal pelo jogador do Sporting. Informações provenientes de Inglaterra dão conta de que o clube quer resolver rapidamente este dossiê e conta com a intervenção do empresário Jorge Mendes para estabelecer as pontes para o negócio.









