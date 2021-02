Palhinha pode defrontar hoje o Gil Vicente a menos que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ou o Supremo Tribunal Administrativo (STA) decidam o contrário até à hora do jogo. Na prática, o médio do Sporting está dependente das decisões de duas instâncias diferentes no âmbito do mesmo processo.









Num primeiro plano, cabe ao TAD decidir sobre o recurso em que Palhinha contesta a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de não retirar o amarelo que viu no jogo frente ao Boavista - mesmo depois de o árbitro ter admitido que errou na análise da jogada -, que por ser o quinto ditaria um jogo de suspensão. Este processo, apurou o CM, não deverá ficar resolvido no curto prazo, pelo que não periga a utilização de Palhinha no jogo de hoje e, pelo menos, no próximo, com o Paços de Ferreira, segunda-feira.

Depois, há a questão da providência cautelar que adia o efeito da suspensão da acumulação do 5º amarelo, que na Liga costuma ser automática. A FPF recorreu para o STA da decisão do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) de aceitar a providência, que permite ao médio continuar a jogar enquanto o TAD não decide a ação principal. O STA não tem um prazo específico para tomar uma decisão, que pode demorar poucos dias ou meses.





Rúben Amorim desvaloriza o caso: “Se ganharmos, ninguém quer saber.”

pote desiste dos boxers da sorte



“Não sou muito supersticioso, mas tenho algumas superstições. Num jogo gosto de calçar a chuteira esquerda, de entrar em campo a dar três saltinhos com o pé direito, de fazer três rezas. Usava sempre os mesmos boxers no dia do jogo, mas um correu-me mal e vi que não me estavam a dar sorte. Mudei e marquei golo. Agora, jogo com qualquer um”, disse Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, ao podcast ‘ADN de Leão’.