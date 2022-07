Palhinha no adeus ao Sporting: "Saio realizado porque reerguemos o clube"

João Palhinha está neste momento a embarcar rumo a Londres, onde vai fazer exames médicos e assinar um contrato válido por cinco épocas com o Fulham.À partida para a nova etapa da carreira, o médio admite que cumpre um sonho mas salienta a satisfação por ter contribuído para devolver o Sporting aos títulos.Marco Silva, técnico do Fulham, teve um papel decisivo na transferência, que vai garantir aos cofres do Sporting 20 milhões de euros fixos, mais dois milhões de euros por objetivos. "Ele foi fundamental. Queria-me muito e demonstrou-me isso através da persistência que teve, pois falou comigo mais do que uma vez. Vou à procura de ter sucesso. Vou para a melhor liga do mundo e quero demonstrar o meu valor. Como disse, saio daqui realizado por ter conquistado troféus e reerguido o clube", acrescentou Palhinha.