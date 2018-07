Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Palhinha quer convencer Peseiro a jogar mais no Sporting

Médio não quer repetir a última temporada em que pouco jogou.

Por Lusa | 17:43

O médio João Palhinha afirmou este domingo que tem objetivo de se afirmar na equipa principal do Sporting, depois de ter sido pouco utilizado na última temporada, e considerou que o futebol "é bonito apenas para os que jogam".



"Não quero repetir a última época. Não quero isso para a minha vida. O que eu quero é jogar e mostrar aquilo que valho. Agora pretendo atingir as melhores condições físicas para poder corresponder ao melhor nível. As pessoas pensam que o futebol é muito bonito, mas é bonito para os que jogam, para os que não jogam não é tão fácil", afirmou Palhinha em declarações aos jornalistas, em Nyon, na Suíça, onde o Sporting está a estagiar.



Em 2017/18, o jogador de 23 anos fez apenas sete jogos em todas as competições, tendo marcado dois golos.



Caso não consiga convencer o técnico José Peseiro, Palhinha assumiu que o seu futuro poderá passar por uma transferência, algo que para já não está em cima da mesa.



"O que for o melhor para o Sporting será o melhor para mim. Em relação a esse assunto, estou tranquilo", disse o médio defensivo.



Palhinha, que iniciou a sua formação no Sacavenense, antes de ingressar nos escalões jovens do Sporting, desabafou que cumpriu um sonho ao usar a braçadeira de capitão nos dois jogos de pré-temporada que os 'leões' já realizaram.



"Virmos da formação e usarmos a braçadeira é um motivo de orgulho e é com muita felicidade que encaro esta responsabilidade. Acima de tudo, dá-me confiança para o que aí vem", confessou.