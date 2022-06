João Palhinha, médio do Sporting, decide nos próximos dias qual o clube que irá passar a representar na próxima época. O jogador está de férias com a sua companheira, Patrícia Palhares, tendo tirado fotos (que publicou nas redes sociais) no Dubai , de onde já seguiu para as ilhas Maldivas. No regresso a Portugal vai estudar em detalhe as propostas do Fulham e do Wolverhampton para tomar uma decisão.









