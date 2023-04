O Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) ilibou Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto, do castigo pela alegada agressão a Frederico Varandas, presidente do Sporting, na garagem do Estádio do Dragão, após o clássico (2-2) de 11 de fevereiro de 2022.



Cerqueira tinha sido condenado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, numa decisão confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, a 115 dias de suspensão (já cumpridos) e 3825 euros de multa por ter dado uma palmada na mão de Varandas que fez o presidente leonino perder o telemóvel.









