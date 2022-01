Palmeiras de Abel Ferreira entra no campeonato paulista a vencer

O Palmeiras, bicampeão sul-americano de futebol treinado pelo português Abel Ferreira, entrou este domingo a vencer no campeonato paulista, ao triunfar na casa do Novorizontino por 2-0.

Zé Rafael, com um remate de fora da área aos 45+2 minutos, e Dudu, no primeiro minuto da segunda parte, construíram o triunfo do 'Verdão', de regresso à competição para a época 2022.

O próximo jogo do clube no campeonato estadual, de que foi 'vice' em 2021, perdendo a final para o São Paulo, é daqui a quatro dias, na receção ao Ponte Preta.