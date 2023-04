Uma exibição de luxo e um justo triunfo em casa sobre o Rio Ave permitiram ao Boavista ultrapassar o adversário na tabela geral e fixar-se, à condição, no 10.° lugar. A equipa vila-condense, mesmo em inferioridade numérica (expulsão direta de Leonardo Ruiz) reagiu nos minutos finais. Mas foi insuficiente.





Uma entrada de pantera do Boavista a proporcionou golos a Yusupha, Bruno Lourenço e Ricardo Mangas. A equipa de Luís Freire acordou e Hernâni reduziu a diferença do marcador. Até ao intervalo, o Boavista pressionou alto, mandou sempre no jogo mas o resultado já não se alterou. Na segunda metade, os axadrezados mantiveram a toada ofensiva. Leonardo Ruiz, que foi a jogo após o intervalo, entrou de forma violenta, e desnecessária, sobre um adversário e foi expulso. Se estava difícil para o Rio Ave inverter o sentido do jogo, pior ficou. O Boavista controlou mas permitiu que Boateng, perto do final, reduzisse para 3-2, mantendo o resultado em aberto até final.