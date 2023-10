Papu Gomez justifica controlo antidoping positivo com xarope para a tosse

O argentino Papu Gomez, suspenso por dois anos por acusar o consumo de substâncias dopantes , reagiu pela primeira vez à polémica.Numa publicação na rede social Instagram, o avançado dos italianos do Monza argumenta que desde sempre recusou "categoricamente todas as formas de dopagem".Na base da suspensão estão os resultados de um controlo surpresa realizado enquanto ainda representava o Sevilha."A pretensa infração tem origem na presença de Terbutalina no meu organismo, por ter recebido por erro e de forma acidental uma colher de xarope do meu filho pequeno, para alívio da tosse", justificou.O jogador, de 35 anos, destaca ainda que o uso terapêutico da substância "não melhora o rendimento desportivo".O assunto transita agora "para as mãos dos advogados" do internacional argentino.