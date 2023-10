Papu Gómez suspenso por dois anos após controlo antidoping positivo

O argentino Papu Gómez, de 35 anos, acusou o consumo de substâncias dopantes e foi suspenso por dois anos, segundo avança em Espanha o jornal 'Relevo'.O jogador, que agora representa os italianos do Monza, deu positivo num controlo realizado em novembro de 2022, pouco antes do Mundial do Qatar, onde acabaria por se sagrar campeão do Mundo com a Argentina.A recolha foi realizada quando ainda representava o Sevilha, num controlo surpresa. O jogador explicou a presença da substância proibida no seu organismo com o facto de, na sequência de uma noite mal dormida, ter tomado um xarope dos filhos sem consultar previamente os médicos do clube.Mais informa o 'Relevo' que o jogador e o Sevilha sabiam do controlo positivo há meses, quando receberam a notificação. Da sanção só tomaram conhecimento na semana passada. O caso levou mesmo à rescisão do contrato de Papu Gómez com os andaluzes, que só terminava em junho do 2024.