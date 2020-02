"Para este jogo não quiseste um árbitro estrangeiro?": a discussão de adepto com Vieira no jogo contra o Famalicão

O final da primeira parte do jogo entre o Benfica e o Famalicão ficou marcado por vários momentos de tensão, entre os quais o momento em que um adepto revoltado trepou a tribuna presidencial em Famalicão e pediu satisfações a Luís Filipe Vieira.teve acesso em exclusivo ao diálogo entre os dois. "Para este jogo não quiseste um árbitro estrangeiro?", questionou o adepto indignado, ao que o presidente das águias responde: "O que é que tu queres pá?"."Pá? Eu não sou teu irmão, muito menos corrupto!", retorquiu o adepto. A tensão foi aliviada pelo presidente do Famalicão que interrompeu a discussão e disse: "Chega, calma!".A situação aconteceu logo após o VAR ter anulado o primeiro golo da equipa do norte, e ficou registado pelas câmaras.