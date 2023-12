"Para evitar maiores danos": Presidente do Ankaragücü demite-se após ser detido por agressão a árbitro

O presidente do clube turco de futebol Ankaragücü, Faruk Koca, que está em prisão preventiva por agredir um árbitro na segunda-feira, apresentou a sua demissão do cargo, garantindo arrependimento pelas suas ações.

"Qualquer atitude que ofusque o fair-play [jogo limpo], incluindo a minha, não deve estar presente em estádios ou pavilhões", admitiu em comunicado o dirigente, anunciando a sua demissão

"para evitar maiores danos" ao clube, aos adeptos e à sua própria família.

Após o jogo de segunda-feira, contra o Rizespor (1-1), Faruk Koca deu um soco no rosto do árbitro Halil Umut Meler, num lance que correu o mundo, e um tribunal turco decretou hoje a sua prisão preventiva.

"Gostaria que se soubesse que lamento profundamente que tanto o clube que administro, como a comunidade futebolística e o nosso país sejam lembrados com tal acontecimento e imagem", concluiu Koca.

Faruk Koca e outros dois suspeitos de terem agredido Umut Meler foram presos em Ancara, acusados de "ferir um árbitro no exercício da sua função" e de violar a lei contra a violência no desporto.

Além disso, o partido islâmico AKP, que governa a Turquia desde 2002, iniciou um processo disciplinar para expulsar Faruk Koca, membro do seu partido e deputado entre 2002 e 2011.

A federação turca (TFF) suspendeu os jogos de todas as ligas de futebol do país, sem data prevista para recomeçar os campeonatos, e deverá reunir-se na quarta-feira para decidir como proceder com a competição.

A associação turca de árbitros também emitiu um comunicado manifestando a sua solidariedade para com Umut Meler e anunciou que se reunirá em breve para estabelecer uma posição.

Hoje, o presidente da FIFA classificou como "totalmente inaceitável" a agressão ao árbitro: "Estes comportamentos não podem ter lugar no futebol. Árbitros, jogadores, adeptos e funcionários têm de estar seguros para desfrutarem do jogo. Apelo às autoridades competentes que garantam que a segurança é implementada e respeitada a todos os níveis".

Este ano, Umut Meler esteve em jogos do Benfica e Sporting de Braga na Liga dos Campeões e também no Bósnia-Herzegovina-Portugal, da fase de qualificação para o Euro2024.