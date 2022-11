Para Jorge Jesus, “livros não fazem um treinador”

O mais importante é o treinador criativo, o que cria as ideias de jogo e a sua forma de treinar. Cada treinador tem de saber criar as suas ideias de forma a que ganhe mais do que os outros. Se não for assim, tem de se agarrar aos livros, mas como o futebol não é uma ciência exata, os livros nunca vão fazer nenhum treinador”, disse Jorge Jesus em entrevista à revista da UEFA.









O técnico do Fenerbahçe revelou ainda qual foi o treinador que mais o marcou: “Cruijff foi a pessoa que mais me influenciou. Isto depois de um estágio que fiz com ele em Barcelona.” Jesus fez ainda uma analogia com o mundo da música, ao seu melhor estilo. “Há o cantor compositor, mas também há os que cantam e os que têm de fazer as canções deles. Os anos vão-nos dando cada vez mais conhecimento e cada ano que passa na carreira do treinador, melhor é. Hoje sou muito mais treinador aos 60 anos do que quando tinha 40”, destacou.

Sobre o momento no emblema turco (o Fenerbahçe é líder destacado do campeonato e com presença assegurada na próxima fase da Liga Europa), Jorge Jesus diz que a equipa ainda pode crescer mais. “O Fenerbahçe está a fazer uma boa campanha na Liga Europa, mas não ganhou nada. Dizer que as minhas ideias estão assimiladas pela equipa não é verdade, estamos no princípio”, destacou o treinador de 68 anos, que tem contrato até ao final da temporada.