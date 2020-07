"Para ver espetar facas em animais já se pode ir": Pinto da Costa critica público permitido nas touradas

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, voltou a criticar as touradas e a proibição, que se mantêm, de haver público nos estádios de futebol, devido às medidas de segurança e prevenção da propagação do novo coronavírus. Referiu-se aos espectáculos de tauromaquia como "espetar facas em animais"

A ‘farpa’ foi lançada esta quarta-feira à noite, no discurso que fez no âmbito do jantar da comissão de candidatura, onde fez um balanço da sua vitória nas eleições de junho e da conquista do 29.º título de Campeão Nacional pelo clube que lidera. "Vi num canal televisivo que vai haver uma tourada com cinquenta por cento do público. É inacreditável que, para ver espetar facas em animais já se pode ir, para ver um jogo de futebol ao ar livre não pode ir ninguém. É lamentável, mas estamos em Portugal, manda quem pode e não podemos fazer nada", afirmou Pinto da Costa.

O comentário surgiu depois do presidente do FC Porto lamentar que não possa haver público no estádio para a final da Taça de Portugal, que ocorre no próximo sábado.

"Nós esperamos sempre vencer o próximo, que é a final da Taça. Vamos disputá-la com esse espírito, para poder oferecê-la aos adeptos que, infelizmente e injustificadamente, não podem estar no estádio Cidade de Coimbra, o que é uma coisa inacreditável", considerou o dirigente portista no discurso.

"Uma festa sem convidados é como um baile sem bailarinos, ou sem orquestra. Falta realmente o sal e a vida ao espetáculo", considerou Pinto da Costa.