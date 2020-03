Paragem dos campeonatos devido ao coronavírus ajuda Bruno Lage

A paragem dos campeonatos profissionais devido à pandemia do coronavírus pode beneficiar o Benfica para o que falta da temporada. O interregno nas competições por tempo indeterminado vai permitir a Bruno Lage recuperar jogadores importantes que têm estado afastados devido a lesão.

André Almeida e Jardel são dois ‘pesos pesados’ do plantel e duas vozes importantes no balneário que têm faltado à equipa nos últimos jogos. O defesa-direito é aquele que tem a recuperação mais avançada e deve mesmo regressar no próximo jogo (sem data definida). Também o central e capitão Jardel (recupera de uma lesão no joelho direito) deve voltar aos treinos sem limitações nas próximas semanas. Uma boa notícia para Bruno Lage, que não tem tido alternativas para o eixo da defesa, setor da equipa que tem sido alvo de críti- cas pela fragilidade evidenciada nos últimos encontros.

Gabriel é o caso mais delicado entre os lesionados. O brasileiro tem um problema ocular que o tem afastado da competição desde dia 4 de fevereiro (vitória 3-2 com o Famalicão para a Taça de Portugal). O jogador tem recuperado bem da lesão, mas ainda não tem data para o regresso. Ontem, o brasileiro de 26 anos foi presença notada no treino das águias no Estádio da Luz, à porta fechada. Contudo, Gabriel ainda não tem regresso previsto à competição.