Parceria entre Benfica e Israel gera polémica

O Movimento Pelos Direitos do Povo Palestiniano e Pela Paz no Médio Oriente (MPPM) lamentou ontem, num comunicado, que o Sport Lisboa e Benfica tivesse feito uma parceria com o "opressor, Israel".As águias anunciaram um acordo com a Academia Israelita de Excelência no Futebol (AFEX), que visa a realização de campos de futebol em Telavive nos dias 25 e 29 de julho.O MPPM insta o clube a abster-se de cooperar com as estruturas de futebol do Estado de Israel e a denunciar a parceria com a AFEX, cancelando o evento.