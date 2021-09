Paris Saint-Germain 'poupa' Messi e Neymar, mas vence com goleada na Liga

O Paris Saint-Germain, sem Messi, Di Maria ou Neymar, somou este sábado a quinta vitória em cinco jornadas na Liga francesa de futebol, ao vencer em casa o promovido Clermont, por 4-0.

O treinador Maurício Pochettino optou por fazer descansar alguns sul-americanos, depois do desgaste motivado pelas viagens tardias após os jogos de seleções, num grupo já com várias baixas por lesão, nomeadamente de Sergio Ramos e Verrati, entre outros.

Frente ao Clermont, acabou por ser o jogo ideal para tantas baixas, sem que a equipa se ressentisse verdadeiramente.

O espanhol Ander Herrera bisou ainda na primeira parte, aos 20 e aos 31 minutos, Mbappé fez o 3-0, aos 55, e Idrissa Gueye fixou o resultado, aos 65.

O internacional português Nuno Mendes estreou-se com a camisola dos parisienses, ao entrar para o lugar do alemão Draxler, aos 86 minutos, juntando-se a Danilo, que jogou todo o jogo.

Na Liga francesa, o Paris Saint-Germain lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Angers, equipa que no domingo visita o Brest (18.º e antepenúltimo classificado).

Numa época em que conta com Lionel Messi, sem acordo para continuar no FC Barcelona, o seu clube de sempre, devido à questão financeira dos catalães, o Paris Saint-Germain faz na quarta-feira a estreia na 'Champions' 2021/22, em casa dos belgas do Club Brugge.