Parma salva-se da despromoção mas começa a liga com cinco pontos negativos

Clube foi punido devido à tentativa de um dos seus jogadores em falsear o resultado de um jogo.

O Parma, que corria o risco de ser despromovido à segunda divisão do futebol italiano, foi sancionado com uma penalização de cinco pontos, iniciando a Série A com pontuação negativa, decidiu esta segunda-feira o Tribunal Federal Nacional (TFN).



De acordo com a sentença do TFN, divulgada no site oficial da Federação Italiana de Futebol, o Parma, recém-promovido ao escalão principal, foi punido com "cinco pontos de penalização, a cumprir na época 2018/2019", devido à tentativa de um dos seus jogadores em falsear o resultado de um jogo.



O avançado Emanuele Calaió, que enviou mensagens a um ex-colega no Spezia, Fabio De Col, pedindo-lhe para não se aplicar ao máximo e para cometer faltas violentas sobre si, foi suspenso por dois anos e multado em 20 mil euros.



O Parma, que nesta temporada contará com o defesa internacional português Bruno Alves, venceu por 2-0 o encontro com o Spezia, da última jornada da Séria B da época passada, conseguindo, dessa forma, terminar no segundo lugar e assegurar a promoção direta ao escalão principal.