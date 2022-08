"Parte um grande símbolo do futebol português": Rui Costa sobre Fernando Chalana

"Parte um grande símbolo do futebol português, não é só do Benfica". Foi desta maneira que o presidente do Benfica, Rui Costa, descreveu Fernando Chalana, antigo jogador dos encarnados que morreu esta quarta-feira aos 63 anos.No velório do 'Pequeno Genial' do Benfica, Rui Costa recordou como o antigo futebolista fez parte do seu percurso futebolístico. "Não tendo visto Eusébio jogar, infelizmente para mim, Chalana foi o melhor que vi a jogar no Benfica", frisou, em declarações aos jornalistas, à entrada da Basílica da Estrela, em Lisboa, onde decorre o velório da antiga lenda do futebol português.Fernando Chalana lutava dia após dia, desde há muito tempo, contra uma doença degenerativa (Alzheimer).