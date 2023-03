A receção de do Sp. Braga ao FC Porto deste domingo pode ser decisiva na luta pelo 2.º lugar e pelo acesso direto à próxima edição da Champions, que garante dezenas de milhões de euros para qualquer uma das equipas.



No FC Porto, Sérgio Conceição recusa-se a atirar a toalha ao chão no que toca à luta pelo título.









Ver comentários