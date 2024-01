O FC Porto venceu no sábado de forma categórica o Moreirense no Estádio do Dragão. O defesa Wendell bisou num jogo sem grande história, tal a superioridade e a eficácia portistas.



A necessidade de não perder pontos para os rivais levou o FC Porto a entrar forte diante dos minhotos, que, por esta altura, são uma das surpresas da Liga.









