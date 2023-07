Ter passe anual para assistir aos jogos do Benfica em casa vai ficar mais caro. O CM comparou os preços da época passada face aos que vão ser praticados agora e concluiu que a subida média é de 15,9%. Com base nas tarifas para 156 setores do Estádio da Luz, um Red Pass vai custar em média 339,13 euros, um acréscimo de 46,5 €.









