"Passou-me o nome dele, oh my God": Jorge Jesus compara Reinier a craque do qual não se lembrava do nome

Jorge Jesus vai somando vitória atrás de vitória no Brasileirão.Este sábado, o Flamengo venceu fora o Avaí por 3-0, somando o quinto triunfo consecutivo na prova, na 18.ª jornada, e o treinador português não poupou elogios a Reinier.

"menino com cinco anos à frente", fazendo referência à maturidade do jogador de 17 anos, e chegou a compará-lo com outro craque brasileiro. No entanto, o treinador português não se lembrava de Kaká, o jogador que Jesus tinha em mente.