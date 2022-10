O patrão Coates já treinou esta quinta-feira sem limitações e está de volta às opções no Sporting para meter ordem na equipa depois do descalabro em Marselha (derrota por 4-1), apurou o Correio da Manhã.



O regresso ao trabalho do capitão foi a nota dominante do treino, apesar de o avançado Jovane Cabral (ainda não somou qualquer minuto nesta temporada) também ter integrado o grupo sem limitações.









